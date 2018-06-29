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FETÖ'nün sözde "Çorum imamı" Aydın'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

Örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 48 şüpheliden birinin FETÖ'nün sözde Çorum imamı Gökhan Dağdeviren olduğu belirlendi - Hücre evinde sahte kimlikle yakalanan zanlının yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi

Aydın merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 48 şüpheliden birinin, örgütün sözde "Çorum imamı" Gökhan Dağdeviren olduğu ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlının işlemleri devam ediyor.

Örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalanan zanlı Gökhan Dağdeviren'in FETÖ'nün Çorum imamı olduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirtilen Dağdeviren, işlemlerinin ardından Çorum'a gönderilecek.

Aydın merkezli 20 ilde dün, aralarında 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

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FETÖ gözaltı İl İmamı operasyon PDY

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