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FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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