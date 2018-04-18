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FETÖ'nün sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı"na ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 02:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Polat'ın da arasında bulunduğu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Davada yargılanan diğer sanıklardan 29'u da 3 yıl 1 ay 15 gün ile 16 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada, sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Hasan Polat'ın da arasında bulunduğu 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasına bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, eski tuğgeneral Hasan Polat, eski 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı albay Etem Metehan Yaşar ve eski Merkez Komutanı albay Kadir Ayhan'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"Darbe girişimine yardım" suçundan ise eski Trafik Şube Müdürü Mehmet Kamil Ekmekçi 16 yıl 8 ay, bir mahalle muhtarının kardeşi olan Cabir Dik de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski asker ve polislerin arasında yer aldığı 27 sanık ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Heyet, 10 sanığın beraatini ve firari 2 sanığın dosyalarının tefrik edilmesini de kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay'daki darbe girişimi davası karar

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