HABER

FETÖ'nün sözde "il ablası"na 7 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde FETÖ'nün sözde "il ablası" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il ablası" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "esnaf ve iş adamı" yapılanması ana davasından dosyası ayrılan sözde "il ablası" olduğu belirtilen tutuklu sanık Suna Erkan ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından mahkemeye gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Gülay Arda, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Arda, mütalaasında, tutuklu sanık Erkan'ın toplanan deliller ve tanık beyanları ile "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçunu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.

Erkan'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılmasını isteyen Arda, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Erkan, esas hakkındaki savunmasında, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

FETÖ'nün terör örgütü olduğunu bilmediğini iddia eden Erkan, "FETÖ'yü silahlı terör örgütü olarak bilmiyordum. FETÖ'yü lanetliyorum. Kandırıldım ve pişmanım. Amacım sadece din açısından hizmet etmekti." dedi.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, kararını açıkladı.

Yeltepe, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılması talep edilen Erkan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma'' suçunu işlediği anlaşıldığından 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Mahkeme, Erkan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındıAnkara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı
Yolda bulunan yılan kartalı tedaviye alındıYolda bulunan yılan kartalı tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ hapis "il ablası"

En Çok Okunan Haberler

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Fatih Terim, özür dilemezse Gomis'i Göztepe maçında da oynatmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

Belediye başkanına istifa çağrısı!

Belediye başkanına istifa çağrısı!

Teröristlerin korkulu rüyası: Kaplan Filo

Teröristlerin korkulu rüyası: Kaplan Filo

CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

CHP'den dikkat çeken çağrı! 'Lüks makam araçlarını bırakın'

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.