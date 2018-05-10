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FETÖ'nün sözde "il imamı" Elmas hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "Gaziantep il imamı" Murat Elmas'ın yargılamasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep il imamı" Murat Elmas, hakim karşısına çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan sanık Elmas ile avukatı katıldı.

Sanık Elmas, iddianamenin dün akşam eline ulaştığını, savunma için hazırlanamadığını söyleyerek, duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ByLock içeriklerinden "Fatih" kod adını kullandığı tespit edilen Murat Elmas, Marmaris'te 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

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