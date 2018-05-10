GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep il imamı" Murat Elmas, hakim karşısına çıktı.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan sanık Elmas ile avukatı katıldı.
Sanık Elmas, iddianamenin dün akşam eline ulaştığını, savunma için hazırlanamadığını söyleyerek, duruşmanın ertelenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
ByLock içeriklerinden "Fatih" kod adını kullandığı tespit edilen Murat Elmas, Marmaris'te 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
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