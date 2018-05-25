Başkan Durmaz, sanığa, Mehmet Kocatürk'ten aldığı talimatları, "Kimse Yok Mu Derneği"nde görev yapan şahıslara ilettiği yönünde tanık beyanlarının bulunduğunu belirtmesi üzerine sanık Elmas, ifadelerin yalan ve iftira olduğunu iddia etti.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "Mehmet Kocatürk'ü (bölge imamı-firari sanık) tanır mısın? sorusuna sanık Elmas, "Mehmet Kocatürk'ü velim olarak tanıyorum. Aramızda öğretmen-veli ilişkisi vardı. Okulumuza sık sık uğrayan bir veliydi." diye yanıtladı.

Sanık Elmas, herhangi bir suç işlemediğini belirterek, "Örgüt üyesi değilim, örgüt manasında Gaziantep'le ilgili hiçbir bilgim yok. Ben öğretmenim." dedi.

"Ben sohbet toplantıları yapmadım ama İlahiyat mezunuyum. Dini sorular sorulduğu oluyordu, ben de cevaplıyordum. Sohbetten kasıtları bu olabilir. Yoksa herhangi bir örgüt veya cemaat planıyla bir organizasyon yapmadım."

Başkan Durmaz, sanığa, sohbetlerde Cumhurbaşkanı ve hükümet aleyhine konuştuğu yönünde ifadeler olduğunu hatırlatması üzerine sanık Elmas, ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Fetullah Gülen'i gördün mü?" sorusuna olumsuz yanıt veren sanık Elmas, "Yurtdışında hangi ülkelere gittin?" sorusuna da, "Günay Afrika, Bosna Hersek ve Amerika" şeklinde yanıt verdi.

Başkan Durmaz'ın, "Sürekli FETÖ/PDY'nin okullarında çalışmışsın" demesi üzerine sanık Elmas, "Özel eğitim kurumlarında çalıştım, bu yapıya ait olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Sanık Elmas, ByLock kullanmadığını öne sürerek, "Herhangi bir suç işlemedim, kaçmadım, tahliyemi talep ederim." dedi.

Başkan Durmaz'ın "Kaçmadıysan bunca zaman neredeydin?" sorusunu ise sanık Elmas, "İş aramak için Marmaris'e gittim" diye yanıtladı.