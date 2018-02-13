İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün sözde "İzmir'deki avukat yapılanması sorumlusu" olduğu iddia edilen Ali Aksoy'un yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Aksoy ve avukatı katıldı.

Hangi gerekçeyle tutuklu olduğunu bilmediğini savunan Aksoy, "Nereye kaçacağım. Hakim ve savcılarımızın vatan sevgisi bizim vatan sevgimizin topuğuna yetişemez. Niye yargılandığımı hala öğrenemedim. Suç işleyecek olsam avukat olmazdım. ByLock kullandıysam sana ne. İnsanların indirip kullandığı program nasıl suç oluyor. ByLock'un kullanılması suç değil. ByLock içeriğinde bulursunuz suça dair bir yazışma o zaman tamam." dedi.

Suç işlemediğini ileri süren Aksoy, mahkeme başkanının 2013'te Bank Asya katılım hesabına yatırdığı 250 bin avronun FETÖ bağlantılı şüpheli işlem olarak görüldüğünü, bu paranın kaynağının ne olduğunu sorması üzerine "Ben avukatım. Müvekkilimden para alırım. Çocuğumun döktüğü gözyaşların hesabını soracağım. Para benim. Sana ne. Hukukun geldiği noktaya bak. Davanın sonucunda beraat edeceğim. Hatta tazminat alacağım. Abdestimden şüphem yok. Haklarım ihlal edildi." şeklinde konuştu.