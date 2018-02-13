İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün sözde "İzmir'deki avukat yapılanması sorumlusu" olduğu iddia edilen Ali Aksoy'un yargılanmasına devam edildi.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Aksoy ve avukatı katıldı.
Hangi gerekçeyle tutuklu olduğunu bilmediğini savunan Aksoy, "Nereye kaçacağım. Hakim ve savcılarımızın vatan sevgisi bizim vatan sevgimizin topuğuna yetişemez. Niye yargılandığımı hala öğrenemedim. Suç işleyecek olsam avukat olmazdım. ByLock kullandıysam sana ne. İnsanların indirip kullandığı program nasıl suç oluyor. ByLock'un kullanılması suç değil. ByLock içeriğinde bulursunuz suça dair bir yazışma o zaman tamam." dedi.
Suç işlemediğini ileri süren Aksoy, mahkeme başkanının 2013'te Bank Asya katılım hesabına yatırdığı 250 bin avronun FETÖ bağlantılı şüpheli işlem olarak görüldüğünü, bu paranın kaynağının ne olduğunu sorması üzerine "Ben avukatım. Müvekkilimden para alırım. Çocuğumun döktüğü gözyaşların hesabını soracağım. Para benim. Sana ne. Hukukun geldiği noktaya bak. Davanın sonucunda beraat edeceğim. Hatta tazminat alacağım. Abdestimden şüphem yok. Haklarım ihlal edildi." şeklinde konuştu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Aksoy'un 17-25 Aralık sonrası İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturma ve kovuşturmalarında etkin rol aldığı, diğer örgüt üyesi avukatlarla toplantı yaparak görev dağılımı yaptığı, "Askeri casuslukta kumpas soruşturması"nda yargılamaları süren meslekten atılan emniyet mensuplarının yargılandığı duruşmalara FETÖ'nün talimatıyla vekil sıfatıyla girdiği, mesleğin getirdiği hukuki bilgisini örgütün lehine kullandığı, "ByLock", "Kakao", "Eagle" yüklediği, FETÖ'nün avukat yapılanması içinde yer aldığını bildirdi.
Savcı, Aksoy'un silahlı terör örgütü üyeliğinden 7 ila 15 yıl, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 ila 4 yıl, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'ya hakaretten 1 ila 2 yıl (2 kez), tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, sanık ve müdafiye savunma için süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen ve firari olan avukat Ali Aksoy, 4 Ağustos 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kemalpaşa ilçesinde saklandığı evde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.
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