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FETÖ'nün sözde "KKK Kurmay Başkanı"na ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 01:56 | Son Güncelleme

Kars'ta, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları ve örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi"ni oluşturdukları öne sürülen bazıları eski 26 askeri personelin yargılandığı dava karara bağlandı - Mahkeme heyeti, 9 tutuklu sanıktan, örgütün sözde "KKK Kurmay Başkanı" olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Murat Yetgin ve eski yarbay Gürhan Yener'e ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Ekrem Bahşi, eski yarbaylar Ferhat Akgün ve Süleyman Türker'e müebbet, 3 eski subaya üçer yıl dokuzar ay, bir eski subaya da 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi - Davanın 17 tutuksuz sanığı ise beraat etti

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 26 sanıktan, aralarında örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurmay Başkanı" olarak atamayı planladığı dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Murat Yetgin'in de bulunduğu 9'u, 3 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gece saatlerine kadar süren duruşmaya, tutuklu sanıklardan Yetgin'in yanı sıra dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı eski albay Murat Macun, dönemin 1. Komando Tabur Komutanı eski yarbay Gürhan Yener, dönemin Harekat ve Eğitim Şube Müdürü eski binbaşı Mehmet Avcı, dönemin Havan Bölük Komutanı eski yüzbaşı Erkan Öztürk, eski albaylar Ekrem Bahşi, Sait Müjdat Yılmaz ile eski yarbaylar Ferhat Akgün ve Süleyman Türker katıldı.

Eski tuğgeneral Murat Yetgin savunmasında, darbe girişimi gecesi terör saldırısına karşı önlem aldıklarını iddia ederek, "Sıkıyönetim ya da darbe teşebbüsü gibi bir emir olmadı, tamamen terörle mücadeleye ilişkin faaliyetler yapıldı. Gelen emirleri sadece ben gördüm, incelemeye fırsatım olmadı, emirleri herkese dağıttım. Yaptığımız toplantı darbeye ilişkin bir toplantı değildi. Cuntacılarla bir bağlantım ve bilgim yoktur." dedi.

Diğer sanıklar da savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı ise iddianamedeki suçlamalar doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ/PDY ile bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını öne sürerek, beraatlarına karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Murat Yetgin ile eski Yarbay Gürhan Yener'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aynı suçtan yargılanan ve bazı nedenlerle cezasında indirime gidilen eski albay Ekrem Bahşi, eski yarbaylar Ferhat Akgün, Süleyman Türker'i müebbet hapse mahkum eden heyet, diğer sanıklardan eski albaylar Sait Müjdat Yılmaz, Murat Macun ile eski binbaşı Mehmet Avcı'ya her biri için 3 yıl 9 ay, eski yüzbaşı Erkan Öztürk'e ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, Yılmaz, Macun, Avcı ve Öztürk'ün tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesi kararını da aldı.

Davanın tutuksuz yargılanan diğer 17 sanığı ise üzerlerine atılı suçları işlemediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldıkları ve örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi"ni oluşturdukları öne sürülen, aralarında dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Murat Yetgin'in de olduğu, bazıları eski 9'u tutuklu 26 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

İddianamede, 15 Temmuz gecesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birçok rütbeli askerin tam teçhizatlı olarak zırhlı ya da zırhsız askeri araçlarla ilçe merkezine inip önemli noktalarını zapt ettiği, bazı kamu görevlilerini silah gücüyle rehin aldığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü işgal ettiği ve birçok kamu kurumunun etrafını çevirdiği aktarılıyordu.

Tugay komutanı ve subay rütbesindeki birden çok asker tarafından ilçe meydanında toplanan halka alenen sıkıyönetim ilan edildiği belirtilen iddianamede, sanıklarca ayrıca sokağa çıkma yasağı konulduğu ifade ediliyordu.

Murat Yetgin'in darbe girişiminin başarılı olması halinde örgütün sözde Sıkıyönetim Atama Listesinde "KKK Kurmay Başkanı" olarak yer aldığı belirtilen iddianamede, sanıkların, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu.

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