Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Temmuz 2017'de sonuçlanan ve itiraz üzerine gönderilen, aralarında FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Avcı'nın da yer aldığı 11 askere verilen cezayı onadı. Mahkeme ayrıca 3 sanık için cezai indirim uygulanması, 2 kişinin de dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldıkları ve FETÖ'nün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılan ve teşebbüsün birinci yılında sonuçlanan örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" eski 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Avcı'nın da aralarında bulunduğu biri tutuksuz 17 sanığın yargılandığı dava dosyası, itiraz üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin tutuksuz sanık İbrahim Erhan Akca hakkında verdiği beraat kararını yerinde buldu. Eski tuğgeneral Avcı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişiye verilen 3'ü ağırlaştırılmış 11 müebbet hapis cezasını da onayan Ceza Dairesi, sanıklardan Süleyman Koç, Eyüp Ağbağ ve Cemal Sudaş'ın çarptırıldığı cezalarda ise indirim uyguladı. Daire, Emrah Akça ve Osman Atlı'nın ise "suçun gerçekleşmesi, suç vasfının değerlendirilmesi ve diğer hususların takdiri" açısından yeniden yargılanmaları için dosyalarının ayrılması ve 16 sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.