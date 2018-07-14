HABER

FETÖ'nün "sözde sıkıyönetim komutanı" Avcı'nın cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Temmuz 2017'de sonuçlanan ve itiraz üzerine gönderilen, FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Avcı'nın da aralarında bulunduğu 17 eski askerle ilgili dosyayı karara bağladı - Yerel mahkemenin verdiği 3'ü ağırlaştırılmış 11 müebbet hapis cezası ile bir beraat kararını yerinde bulan istinaf mahkemesi, 3 sanık için cezai indirim uygularken, 2 kişinin de dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Temmuz 2017'de sonuçlanan ve itiraz üzerine gönderilen, aralarında FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Avcı'nın da yer aldığı 11 askere verilen cezayı onadı. Mahkeme ayrıca 3 sanık için cezai indirim uygulanması, 2 kişinin de dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldıkları ve FETÖ'nün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılan ve teşebbüsün birinci yılında sonuçlanan örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" eski 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Avcı'nın da aralarında bulunduğu biri tutuksuz 17 sanığın yargılandığı dava dosyası, itiraz üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin tutuksuz sanık İbrahim Erhan Akca hakkında verdiği beraat kararını yerinde buldu. Eski tuğgeneral Avcı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişiye verilen 3'ü ağırlaştırılmış 11 müebbet hapis cezasını da onayan Ceza Dairesi, sanıklardan Süleyman Koç, Eyüp Ağbağ ve Cemal Sudaş'ın çarptırıldığı cezalarda ise indirim uyguladı. Daire, Emrah Akça ve Osman Atlı'nın ise "suçun gerçekleşmesi, suç vasfının değerlendirilmesi ve diğer hususların takdiri" açısından yeniden yargılanmaları için dosyalarının ayrılması ve 16 sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

- Dava süreci

Davayı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin birinci yılında karara bağlayan Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan eski tuğgeneral Ali Avcı ile eski yarbaylar Serkan Polat ve Nihat Uçan'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Polat ve Uçan'a ayrıca "kamu malına zarar verme" suçundan altışar yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme heyeti, cezalarında bazı nedenleri göz önünde bulundurarak indirim yaptığı diğer sanıklardan Erdinç Serçe, Haydar Küreş, Ferat Demircan, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Çetin Aydoğan ve Harun Doğanay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet, Süleyman Koç ve Osman Atlı'ya yirmişer yıl, Cemal Sudaş, Emrah Akça ve Eyüp Ağbağ'a ise 18 yıl dokuzar ay hapis cezası verilmesini karara bağlamıştı. Benzer suçlardan tutuksuz yargılanan İbrahim Erhan Akca'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmedilmişti.

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yandı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yandı
Prof.Dr. Caşın: PKK bölgedeki terörü yeniden canlandırmak için infazlar yapıyorProf.Dr. Caşın: PKK bölgedeki terörü yeniden canlandırmak için infazlar yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi Erzurum Erzurum Bölge İstinaf Mahkemesi FETÖ Kars

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nazilli'deki evinden Kuşadası'ndaki konser için ayrılıp kayıplara karışan 17 yaşındaki Tuğçe günler sonra bulundu!

Nazilli'deki evinden Kuşadası'ndaki konser için ayrılıp kayıplara karışan 17 yaşındaki Tuğçe günler sonra bulundu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Pakistan'daki saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Pakistan'daki saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz

Şehitler Köprüsü'nde araç yangını! Köprü trafiğe kapatıldı

Şehitler Köprüsü'nde araç yangını! Köprü trafiğe kapatıldı

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın 14.00'ten itibaren kapalı

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın 14.00'ten itibaren kapalı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

Anadolu Ajansı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan iki terörist peş peşe yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.