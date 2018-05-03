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FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı" hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede 'Tekirdağ sıkıyönetim komutanı' olarak geçen, eski Çorlu 105. Topçu Alay Komutanı Öremiş'in yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, adı sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede, "Tekirdağ sıkıyönetim komutanı" olarak geçen, eski Çorlu 105. Topçu Alay Komutanı Samettin Öremiş'in yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Öremiş, avukatı Numan Dalyancı ve tanıklar hazır bulundu.

Sanık Öremiş, duruşmadaki ifadesinde, 15 Temmuz günü kimseyi aramadığını ve kimseden herhangi bir araç talebinde bulunmadığını savundu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Öremiş, isnat edilen suçlamaları reddetti.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu olduğunu belirten Öremiş, "Görev dışında hiç kimse ile irtibata geçmedim. Çocuklarımı ben FETÖ okulunda okutmadım. Kripto FETÖ'cü olsam zaten böyle bir şey yapmam. Bilgi notunda ismi geçen kardeşim Ali Öremiş'in mahrem olmasıyla ilgili en ufak bir bilgim yok. Cumhuriyet savcısının mütalaasını kabul etmiyorum." sözleriyle savunma yaptı.

Duruşmaya tanık sıfatıyla İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Eski 5. Kolordu Komutanı Alparslan Erdoğan, 15 Temmuz günü kendisini Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın aradığını belirterek, "Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan beni tam 23:22'de aramıştı. Beni aradığı telefon hattı 5. Kolordu Komutanlığı makamına aitti. Bu görüşmede Tekirdağ Valisi bana bir albayın sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildiğini, Tekirdağ'dan araç istediğini söyledi. Olay günü Tekirdağ Valisi ile 8 defa görüşme yaptım." diye beyanda bulundu.

Tanık olarak İstanbul'dan SEGBİS ile duruşmaya katılan Eski Tekirdağ 8. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Erkek de sanık Öremiş ile hiçbir akrabalık olmadığını söyledi.

Darbe teşebbüsünün olduğu gün yıllık izinde olduğunu anlatan Erkek, "16 Temmuz (2016) günü saat 03:00 sıralarında tugaya geldim. Ben görev başına geçince yaşanan olayları Tugay Komutanı Vekili Aşkın Gençaslan'dan ve Kurmay Başkan Vekili Zeki Akbal'dan öğrendim. Aşkın Gençaslan bana sıkıyönetim direktifiyle görevlendirilen sanık Öremiş'in Tekirdağ'a gelmek için araç istediğini ancak kendisine araç olmadığı cevabını verdiğini söyledi." diye konuştu

Tanık Aşkın Gençaslan ise sanık Öremiş'in olay günü kendisini tam olarak hangi saatte aradığını hatırlamadığını söyledi.

Tugay Komutanı Erkek'in emri üzerine yaşanan olayları ceride defterine yazdırdığını dile getiren Gençaslan, "Olay tarihinde yaşanan olayları ben not almıştım. Tugay Komutanı Halil Erkek'in yaşanan olayları yazılması emri üzerine Tugayda görevli personel olayları ceride defterine geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kuvvetli suç şüphesi barındırdığı ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olamayacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, Öremiş'in tutukluluğunun devamına karar vererek, 18 Haziran'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava duruşma FETÖ komutanı PYD Sıkıyönetim Tekirdağ

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