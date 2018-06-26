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FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim komutanı"na 12 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

Darbe girişiminde bulunan "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede adı sözde "Tekirdağ sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Çorlu 105. Topçu Alay Komutanı Albay Samettin Öremiş, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede adı sözde "Tekirdağ sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Çorlu 105. Topçu Alay Komutanı Albay Samettin Öremiş, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Öremiş ile avukatları Numan Dalyancı ve Erkan İncircioğlu katıldı.

Sanık Öremiş, duruşmadaki ifadesinde, 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan duyduğunu ve Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede isminin sıkıyönetim komutanı olarak yazılmasıyla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Öremiş, suçlamaları kabul etmedi.

FETÖ ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını ileri süren sanık Öremiş, "Ben FETÖ üyesi değilim. Ben kimseden emir almadım, kimseye de örgüt adına emir vermedim. Daha önceki ifadelerimde de söyledim. Benim darbe girişimi ile ilgili bir ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları Dalyancı ve İncircioğlu da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve darbe girişimini destekleyecek bir faaliyette bulunmadığını savunarak, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın darbe girişiminde bizzat rol aldığını, delillerin bunun için yeterli olduğunu belirterek, müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Öremiş'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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