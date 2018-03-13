"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasına engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Öremiş isnat edilen suçlamaları reddetti.

Duruşmaya tanık sıfatıyla Kırklareli'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cemalattin Doğan, sanık Öremiş'i ismen tanıdığını söyledi.

Sanığın örgütsel bir faaliyetine tanık olmadığını aktaran Doğan "FETÖ ile ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Bana sormuş olduğunuz listeyi ben düzenledim. Bu liste Kadir Canpolat tarafından bana gönderilmemiştir. Bu liste Yüksek Askeri Şura'ya girecek albaylarla ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından anket çalışması sonucu hazırlanmıştır. Ben bu listeyi bu çerçevede düzenledim. Eski Kolordu Komutanımız Alparslan Erdoğan, sanıkla daha önce Genelkurmay'da çalıştığını söyleyerek referans oldu. Ben de kendisinin komutanım olması nedeniyle sanığı bu listeye yazdım. 50 kişilik bu liste örgütsel bir faaliyet için düzenlenmemiştir." ifadelerini kullandı.

Tanık Aşkın Gençaslan da sanığın olay günü saat 00.00 civarında kendisini aradığını ve araç talebinde bulunduğunu belirtti.

Sanığa araç göndermediğini anlatan Gençaslan, "Sanık yaklaşık 00.00 gibi beni aradı. Kendisinin sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildiğini söyledi. Benden araç talebinde bulundu. Ben de araç olmadığını ve gönderemeyeceğimi söyledim. Sanık başka bir şey söylemedi. Sıkıyönetim mesajı kanunsuzdu. Gelen emrin en üst askeri birim tarafından imzalanması gerekirdi. Bu yüzden sanığın emrini yerine getirmedim." diye konuştu.