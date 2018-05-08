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FETÖ'nün Tokat'taki emniyet yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

Örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 11 sağının yargılanmasına devam edildi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "FETÖ/PDY üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Tokat Emniyet Müdürlüğü şube müdürleri Zeki Akyol, Turgay Urgancı, Hüseyin Durmaz, Mustafa Bircan, Turgay Özcanlı ve tutuksuz sanıklar Ş.G, Y.Y, S.D, E.E. ve M.A. ile avukatları katıldı.

Eskişehir'de tutuklu bulunan Erhan Ersönmez ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava emniyet yapılanması FETÖ/PDY Tokat

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