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FETÖ'nün Tokat'taki "emniyet yapılanması" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Örgütün "emniyet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11 sanıktan 9'u 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11 sanıktan 9'una 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "FETÖ/PDY üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski şube müdürleri Zeki Akyol, Turgay Urgancı, Hüseyin Durmaz, Mustafa Bircan, Turgay Özcanlı ile tutuksuz sanıklar Yüksel Yıldırım, Ersin Elibol, Sinan Demiray, Ş.G, M.A'nın yanı sıra avukatları bulundu.

Eskişehir'de tutuklu olan Erhan Ersönmez ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar, duruşmadaki son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkemeye heyeti, sanıklardan Akyol, Urgancı, Durmaz, Bircan, Özcanlı, Yıldırım, Elibol, Demiray ve Ersönmez'i 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı, M.A. ve Ş.G'nin ise beraatine hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıkların ise tahliyesine karar verdi.

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11 sanık 9 tutuklama dava emniyet yapılanması FETÖ/PDY hapis cezası Tokat

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