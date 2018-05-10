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FETÖ'nün Tokat'taki esnaf yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 4 sanık, 9 yıl 6 ay ila 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığa hapis cezası verildi.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Sadık Aktaş, Emrah Meydan, Emrah Yavuz ve Ahmet Gençler ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Meydan'ı 11 yıl 3 ay, Gençler'i 10 yıl 6 ay, Aktaş ve Yavuz'u ise 9 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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