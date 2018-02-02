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FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 17:20 | Son Güncelleme

Aydın merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, toplam 23 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Aydın Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aydın merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Manisa, Denizli, Van, Şırnak, Antalya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 3 muvazzaf asker, askeri okullardan ihraç edilen 5 eski öğrenci, örgütün 2 'mahrem imamı', görevde olan 9 polis ile meslekten ihraç edilen 4 polis gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

DHA

İstanbul'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Ankara'dan düğmeye basıldı! Gözaltı kararı verildi
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Anahtar Kelimeler:
operasyon TSK asker Emniyet FETÖ

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ALLAH'IM KİM FETO APO PAPA BARZANI PKK PYD YARDIM ETMİŞSE KAHREYLE.. TÜRK MILLETINI BÖLÜP KUTUPLASTIRAN BÖLÜCÜ HIRSIZLARA FIRSAT VERME.. IYIlere YARDIM ET!..... Aminnn
bir siyasi yapılanması kaldı artık heralde . insiyatif alıp bir el atın. simitçiy dönerciyi aldılar ama asıl büyük başlar ceylanderisi koltukta oturmaya devam ediyor
FETOSA HER ISTEDIGINI VEREN FETE ILE KASILA KASILA POZ VERENLER DEVLETI YÖNETİYOR...
tosunum her istediğini veren diyorsun o zamanlar bunu herkes hizmet hareketi olarak görüyordu cehapeliler bunları bir numaralı düşmanıydı o kadar güzel gizlendiler pekiyi ondan sonra ne oldu baktı ki cehape bunlar pkk dan da beter vatan haini şuan ne istiyorlarsa veren bir ana muhalefet oldu yani nekadar olumauz oluşum varsa bu partide toplaniyor vede bu parti Atatürkün ismini hala zikredebiliyor bunu asıl Atatürkçüler aslında görüyor ama ne yapsınlar futbol takımı tutuyorlar ya mecbur bu partiye oy veriyorlar işin en üzücü yanı kendileri de bu keMALIN yaptıklarından hoşnutsuz ama yinede parti
@serdar_1981_alcym KOÇ UM , sen önce AKAPE lilere bak sonra başkasına suç at .... AKAPE DE bu kahpe evladına hocaefendi dememiş birini söyle ???? söyleyemessiniz KOÇ um ... sus sen en iyisi !!!!
Derhal sınır dışı edilsinler hainleri yurtta istemiyoruz...
memlekwtin yarısı fetöcü cıktı arkadaş ya
Emekli olduğum kurumda halen fetocular var.6 kişiyi almışlar bunların biri en az 25 yıllık geçmişi olan eskilerinden beşide yeni yetme (8-10 senelik) enezelerden.Biliyorum çünkü bizi arada bir illa sohbete gelin diye davet ederlerdi kurban derisi isterlerdi dergi gazete alın derlerdi.Bunları 300 kişi çalışılan yerde herkes biliyordu herkes taniyordu.Belki cep telefonlarından baylok çıkmaz amma çocuklarını dersanelerine yolladılar para verdiler deri bağışladılar sandıkta görev aldılar kendilerince hizmet ettiler bunun cezası olmayacak mı.?Yarın palazlanırlarsa ilkin cükü size kaldıracaklar.
Akp tabanını bitireceksin sen:)))
çok güzelde artıklarınıda toplasınlar sonra biz uğraşmak zorunda kalıyoz
Güzel ülkem ne hallere gelmiş, her tarafına vatan hainleri sarmış yakalamakla bitmiyor
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