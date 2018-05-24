FETÖ'nün TSK ve polis okullarındaki yapılanması davası

M.U. isimli şahsın kendisini çoğu kez sabit hattan aradığını anlatan Tanrıkulu, "Ben kendisine 'neden beni sabit hattan arıyorsun?' diye sorduğumda 'çalıştığım iş yerimin hattı, kolayıma geliyor.' diye cevap veriyordu. Bu yapı beni kazanmaya çalışmıştır ama ben onlarla bağlantımı kestim." dedi.

Sanık Şeker, darbe girişiminden 4,5 ay önce Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bu örgütten şikayetçi olduğunu savundu.

Örgütün içinde yer almak istemediği için Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim gördüğü sırada kendisine sürekli disiplin cezaları verildiğini öne süren Şeker, "Ben 2016 yılında bu örgütten şikayetçi olduğum için FETÖ üyeliği suçlamasının bu kapsamda değerlendirilmesini talep ediyorum. Darbe gerçekleşmiş olsaydı ben çok daha kötü bir durumda olacaktım fakat mahkemeniz aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

FETÖ üyelerinin kendisini sürekli sabit hatlardan aradığını belirten Şeker, örgüt üyelerinin bu aramalarını engellemek için 3 defa hat değiştirdiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Halil Serhat Yalçın, Onur Aydın, Tahsin Taşdelen, Yusuf Burak Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına, sanıklar Kürşad Tanrıkulu, Süleyman Asma, Mustafa Emin Şeker, Oğuzhan Demiral, Volkan Daşdemir, İbrahim Vural'ın tutarlı savunmaları, örgüt üyeleri ve örgüt faaliyetleriyle ilgili beyanlarını göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

