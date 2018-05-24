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FETÖ'nün TSK ve polis okullarındaki yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:39 | Son Güncelleme

Antalya'da, FETÖ'nün TSK ve polis okulları içerisindeki yapılanmasında yer aldıkları, örgüt mensuplarıyla ankesör veya sabit hattan iletişim kurdukları iddia edilen 13 sanık hakim karşısına çıktı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) ve polis okulları içerisindeki yapılanmasında yer aldıkları, örgüt mensuplarıyla ankesör veya sabit hattan iletişim kurdukları iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Halil Serhat Yalçın, İbrahim Vural, Kürşad Tanrıkulu, Mustafa Emin Şeker, Oğuzhan Demiral, Onur Aydın, Süleyman Asma, Tahsin Taşdelen, Volkan Daşdemir, Yusuf Burak Aktaş, tutuksuz sanıklar Harun Gürcan, Mahmut Emre Özgülile, İbrahim Özbek, yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Tanrıkulu, savunmasında, örgütle ilgili bütün bildiklerini anlattığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

M.U. isimli şahsın kendisini çoğu kez sabit hattan aradığını anlatan Tanrıkulu, "Ben kendisine 'neden beni sabit hattan arıyorsun?' diye sorduğumda 'çalıştığım iş yerimin hattı, kolayıma geliyor.' diye cevap veriyordu. Bu yapı beni kazanmaya çalışmıştır ama ben onlarla bağlantımı kestim." dedi.

Sanık Şeker, darbe girişiminden 4,5 ay önce Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bu örgütten şikayetçi olduğunu savundu.

Örgütün içinde yer almak istemediği için Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim gördüğü sırada kendisine sürekli disiplin cezaları verildiğini öne süren Şeker, "Ben 2016 yılında bu örgütten şikayetçi olduğum için FETÖ üyeliği suçlamasının bu kapsamda değerlendirilmesini talep ediyorum. Darbe gerçekleşmiş olsaydı ben çok daha kötü bir durumda olacaktım fakat mahkemeniz aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

FETÖ üyelerinin kendisini sürekli sabit hatlardan aradığını belirten Şeker, örgüt üyelerinin bu aramalarını engellemek için 3 defa hat değiştirdiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Halil Serhat Yalçın, Onur Aydın, Tahsin Taşdelen, Yusuf Burak Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına, sanıklar Kürşad Tanrıkulu, Süleyman Asma, Mustafa Emin Şeker, Oğuzhan Demiral, Volkan Daşdemir, İbrahim Vural'ın tutarlı savunmaları, örgüt üyeleri ve örgüt faaliyetleriyle ilgili beyanlarını göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör Antalya dava FETÖ yapılanma

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