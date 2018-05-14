FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin gözaltı sayısı 200'e yükseldi

Şüphelilerin 51'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 38'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 78'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'sinin Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 6'sının da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, alınan ifadeler ve ''sabit veya ankesörlü'' hattan iletişime geçen örgüte mensup olduğu tespit edilen yeni kişilere ulaşılması üzerine 11 Mayıs'ta 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

