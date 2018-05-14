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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin gözaltı sayısı 200'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama verilen 211'i muvazzaf 300 kişiden gözaltına alınanların sayısı 200'e çıktı - Diğer 100 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 200'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması sürüyor.

İki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 200'e çıktı.

Gözaltına alınan 200 şüpheliden 198'inin muvazzaf olduğu belirtildi.

Yakalanan şüpheliler arasında, 8 albay, 6 yarbay, 21 binbaşı, 13 yüzbaşı, 27 üsteğmen, 17 teğmen, 95 astsubay, 13 askeri öğrenci bulunuyor.

Şüphelilerin 51'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 38'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 78'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 27'sinin Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 6'sının da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, alınan ifadeler ve ''sabit veya ankesörlü'' hattan iletişime geçen örgüte mensup olduğu tespit edilen yeni kişilere ulaşılması üzerine 11 Mayıs'ta 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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FETÖ'nün TSK'daki yapılanması

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