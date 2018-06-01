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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 38 şüpheliden 20'si, İstanbul merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 11:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 38 şüpheliden 20'si, İstanbul merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı


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