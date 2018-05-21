FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 24 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 31 kişiden 24'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 kişiden gözaltına alınan 211 şüphelinin işlemleri bittikçe peyderpey İstanbul Adliyesine getiriliyor.
Bugün işlemleri tamamlanan 31 şüpheliyi soruşturmayı yürüten savcılıkça, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 24'ünü atılı suçtan tutuklanmasına, diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Bu son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 70'e yükseldi. Gözaltına alınan diğer 127 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, alınan ifadeler ve ''sabit veya ankesörlü'' hattan iletişime geçen örgüte mensup olduğu tespit edilen yeni kişilere ulaşılması üzerine 11 Mayıs'ta 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 211'i yakalanarak emniyete götürülmüştü.
Diğer, 89 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.
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