HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 28 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 28'i tutuklandı - Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 109'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişiden 28'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 kişiden gözaltına alınan 211 şüpheli, işlemleri bittikçe İstanbul Adliyesi'ne sevk ediliyor.

Bugün işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 28'inin atılı suçtan tutuklanmasına, diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 109'a yükseldi. Gözaltına alınan diğer 81 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, alınan ifadeler ve ''sabit veya ankesörlü'' hattan iletişime geçen örgüte mensup olduğu tespit edilen yeni kişilere ulaşılması üzerine 11 Mayıs'ta 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 211'i yakalanarak emniyete götürülmüştü.

Diğer, 89 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
Bolu'da sağanak etkili olduBolu'da sağanak etkili oldu
TSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildiTSK: 3'ü sözde lider kadroda 49 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

'Ezhel' ismiyle tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu tutuklandı

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Türkiye'deki Suriyeli mülteciler akın akın Suriye'ye gidiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haber!

Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haber!

İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!

İş yeri basan kızlar bu sefer de gazetecilere saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.