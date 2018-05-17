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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 46 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 46'sı tutuklandı - Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 158 şüphelinin işlemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 53 kişiden 46'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nunun yürüttüğü, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 52 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 211'i muvazzaf 300 şüpheliden 211'i gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 53 şüpheli, bugün soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesine getirildi. Savcılık, 53 şüpheliyi ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 46'sının atılı suçtan tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada gözaltına alınan diğer 158 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, alınan ifadeler ve ''sabit veya ankesörlü'' hattan iletişime geçen örgüte mensup olduğu tespit edilen yeni kişilere ulaşılması üzerine 11 Mayıs'ta 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 211'i yakalanarak emniyete götürülmüştü.

Diğer, 89 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma

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