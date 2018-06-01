FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerle bu kişilerden sorumlu sivillerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerden alınan ifadelerle, örgüt içinde kontörlü hat/ankesörlü telefonla iletişim kuran, aralarında muvazzaf askerler ve terör örgütü yöneticisi siviller tespit edildi.
Kimlikleri belirlenerek hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin 18'inin kara ve hava kuvvetleri komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yaptığı, ikisinin de askeri öğrenci olduğu, diğer zanlıların ise bu askeri kişilerden sorumlu ve örgüt içinde sözde "öğretmen" ile "serdoktor" olarak faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
- "Askeri bilgileri örgüte sızdırmış"
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden hava astsubay B.K. hakkında, İstanbul'da görev yaptığı askeri birlikte, "askeri nitelikli bilgileri çalarak örgüt içinde üst sivil sorumlu olan ve daha önceki soruşturmalarda terör örgütü yöneticisi olmaktan tutuklanan E.A'ya casusluk amacıyla verdiğinin" tespit edilmesi üzerine ayrıca "askeri casusluk" suçundan işlem yapılacağı kaydedildi.
İstanbul merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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