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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 10 gözaltı

Muğla merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aktif görevde bulunan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İzmir, Bilecik, Trabzon, Hatay, Diyarbakır, Bursa, Kilis ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Peyderpey Muğla'ya getirilen uzman çavuş, subay ve astsubay rütbelerindeki zanlıların Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Hava Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatlarında görev yapan personelden oluştuğu belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, son 6 ay içerisinde örgütün TSK yapılanmasına yönelik Muğla merkezli yapılan 3 operasyonda 139 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeyen 34'ü tutuklandı.

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Muğla Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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