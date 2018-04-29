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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

Muğla merkezli 19 ildeki operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı

Muğla merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 40'a çıktı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliyi yakalamak için Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 39'unun muvazzaf, 2'sinin ise subay ve astsubaylıktan ihraç edilenler olduğu belirtilmişti.

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FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon Muğla

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