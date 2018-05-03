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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

Muğla merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda gözaltına alınanlardan 9'u daha adliyeye gönderildi

Muğla merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u daha adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 zanlıdan 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için Muğla merkezli Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ Muğla PDY TSK

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