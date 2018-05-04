FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Muğla merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 zanlıdan 16’sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.
Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için Muğla merkezli Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
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