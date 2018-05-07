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FETÖ'nün "TSK yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

Eskişehir merkezli 8 ildeki operasyonda gözaltına alınan biri meslekten ihraç edilmiş 4 pilot ile kapatılan Eskişehir Hava Hastanesinde pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da arasında bulunduğu 24 şüpheli adliyeye gönderildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18'i muvazzaf subay 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Eskişehir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara, İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Adalet Sarayına getirildi.

Biri meslekten ihraç edilmiş 4 pilot ile kapatılan Eskişehir Hava Hastanesinde pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da arasında bulunduğu zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Örgüt içinde ankesörlü telefonla iletişim kurdukları belirlenen 26 zanlının yakalanmasına yönelik 26 Nisan'da Eskişehir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6'sı TSK'dan ihraç edilmiş ve açığa alınmış 24 şüpheli yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ pilot TSK yapılanması

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