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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Edirne merkezli 6 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne Merkezli olmak üzere Mardin, Hakkari, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Subay ve astsubay rütbelerinde olan şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

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Edirne Emniyet Müdürlü FETÖ gözaltı şüpheli terör

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