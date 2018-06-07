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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Muğla merkezli 11 ildeki operasyonda 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi

Muğla merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan iki şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla 20 şüpheliyi yakalamak için dün Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İzmir, Bilecik, Trabzon, Hatay, Diyarbakır, Bursa, Kilis ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muğla operasyon TSK

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