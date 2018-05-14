FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

Bolu'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmış Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen ve astsubay rütbesindeki 16 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'ya sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kentte eğitim gördükleri dönemde ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları değerlendirilen, Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7'si üsteğmen, 9'u astsubay 16 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler BG, O.K, Ş.Y, T.K, S.M, F.Y, İ.K, C.M, E.B, E.Y, M.D, F.Ç, H.E. ve İ.G. adliyeye çıkarıldı.
Şüphelilerden F.A. ve F.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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