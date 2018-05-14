HABER

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:32 | Son Güncelleme

Bolu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK'ya sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü adliyeye getirildi

Bolu'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmış Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üsteğmen ve astsubay rütbesindeki 16 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'ya sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kentte eğitim gördükleri dönemde ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları değerlendirilen, Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7'si üsteğmen, 9'u astsubay 16 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler BG, O.K, Ş.Y, T.K, S.M, F.Y, İ.K, C.M, E.B, E.Y, M.D, F.Ç, H.E. ve İ.G. adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerden F.A. ve F.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!
Şok sözler: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yokŞok sözler: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok
Meral Akşener yol haritasını açıklıyorMeral Akşener yol haritasını açıklıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu FETÖ/PDY TSK

En Çok Okunan Haberler

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 59’u erozyon tehdidi altında

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

AK Parti seçim merkezine silahlı saldırı

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı

Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

Adil Öksüz'le ilgili flaş iddia: MİT paketleyip Türkiye'ye getirecek

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

'Merhum çok seviyordu' diye mezarına karalahana ektiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.