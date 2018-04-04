TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddia edilen 43 sanık hakim karşısına çıktı.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22'si tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı.
Sanıkların kimlik tespiti yapıldıktan sonra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan bin 280 sayfalık iddianame okundu.
Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22'si tutuklu 43 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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