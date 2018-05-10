FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin davada, 8'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8'i tutuklu 19 sanık ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Ercan Kaymak, duruşmadaki ifadesinde ankesörlü telefondan kimseyi aramadığını ve FETÖ tarafından yapılan hiçbir toplantıya katılmadığını öne sürdü.
Hiçbir örgütle uzaktan, yakından ilgisinin olmadığını ileri süren Kaymak, suçlamaları reddetti.
Tutuklu sanık Enes Şahin de FETÖ ile ilgisinin olmadığını, "himmet" adı altında hiç kimseye bağışta bulunmadığını ileri sürdü.
İddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu savunan Şahin, tahliyesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların üzerlerindeki şüphenin sabit olduğunu ve kaçma şüphesi barındıklarını belirterek, tutukluluk hallerinin devamını istedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ziya Güneş'in tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.
Duruşma, 20 Eylül'e ertelendi.
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