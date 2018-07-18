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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:18 | Son Güncelleme

11'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin davada, 11'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11'i tutuklu 20 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Yusuf Demirel duruşmadaki savunmasında, FETÖ dahil hiçbir terör örgütü ile ilişkisi olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Sanık Ercan Cihan ise ankesörlü telefonla kimseyi aramadığını ve örgüt ile ilişkisi olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıklardan Ercan Cihan, Esat Hamzahan Akbaba, Selçuk Dal, Mustafa Güner ve Yusuf Demirel'in tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak, bu sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Heyet, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Tekirdağ

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