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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

Gözaltındaki 48 şüpheliden 4 muvazzaf asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Aydın merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden işlemleri tamamlanan 14 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 14 muvazzaf askerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

- Olay

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 3 "mahrem imam" ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 muvazzaf askerin de bulunduğu 48 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ Kripto Sevk TSK

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