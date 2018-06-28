FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen 18'i muvazzaf 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Manisa merkezli İzmir, Ankara, İstanbul, Amasya, Antalya, Aydın, Çanakkale, Denizli, Hakkari, Isparta, Şırnak, Van ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

