FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 34 ildeki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 6 kişi daha yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 51'e yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 3 Mayıs'ta FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonlarda zanlılardan 45'i gözaltına alınmıştı.
Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!
Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!
Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı
Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'
Kelkit Çayı'nda 3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Trump, İran kararını bugün açıklayacak
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Ay'da insanları bekleyen tehlike
WhatsApp’ta sakın bunu yapmayın! Uygulama çökebiliyor ve...
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum