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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 08:47 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 4 ilde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli Van, Ankara ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılardan 3'ünün örgüt mensubu askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu öğrenilirken, şüphelilerden bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon TSK

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