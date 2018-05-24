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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Konya merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 12 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükseldi

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 12 kişi daha yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 ilde yürütülen soruşturma kapsamında dün FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyonlarda zanlılardan 37'si gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Konya Konya Cumhuriyet Başsavcılığı

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