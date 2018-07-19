FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 16'sı da serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan şüphelilerden 8'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
Firari iki zanlının yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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