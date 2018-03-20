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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "TSK'daki kripto yapılanması"na yönelik operasyonda, gözaltına alınan 42 şüpheliden 9'u tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması"na yönelik operasyonda, gözaltına alınan 42 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması"na yönelik daha önce gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda 394 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 176'sı tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Tekirdağ

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