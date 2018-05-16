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FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:46 | Son Güncelleme

Aydın merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

Aydın merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 9 şüpheliden gözaltına alınan 8'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Mayıs'ta Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara, Gümüşhane, Manisa ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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FETÖ mahrem imam operasyon TSK

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