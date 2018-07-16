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FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına 35 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:02 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına" yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 69 kişiden 35'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, "FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 69 şüpheliden 35'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan haberleşerek toplantı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinden ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 35'i "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında muvazzaf askerler de bulunuyor.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin de olduğu 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, düzenlenen operasyonda 69 zanlı gözaltına alınmıştı.

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