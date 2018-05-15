FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli KKTC ve 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin TSK bünyesindeki örgüt üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, Niğde merkezli, KKTC, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.
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