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FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:06 | Son Güncelleme

Niğde merkezli KKTC ve 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli KKTC ve 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin TSK bünyesindeki örgüt üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, Niğde merkezli, KKTC, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından Niğde'ye getirileceği öğrenildi.

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