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FETÖ'nün "TSK'deki kripto yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 22:12 | Son Güncelleme

Sanık savunmalarının alındığı duruşma, yarına ertelendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması" kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddia edilen 43 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 22'si tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmaya İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuksuz sanıklardan İbrahim Y, etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Örgüte saf ve temiz duygularla girdiğini öne süren İbrahim Y, "Sorumlu olan abi bizi bir evde topluyordu. Sohbet ve toplantı yapıyorduk. Flaş bellekte Fetullah Gülen'in vaazları getiriliyordu. Onları izliyorduk. Namaz kılıyorduk. Bu yapının ben örgüt amaçlı olduğunu düşünmemiştim. Üzerimi atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Harun M. de hiçbir örgütle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını ileri sürerek, aleyhteki suçlamaları reddetti.

Sanıklardan 4'ünün savunmasının alındığı duruşma, yarına ertelendi.

FETÖ'nün "TSK'deki kripto yapılanması" davası

- Sanık savunmalarının alındığı duruşma, yarına ertelendi

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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası

FETÖ'nün "TSK'daki kripto yapılanması" davası
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Anahtar Kelimeler:
asker dava FETÖ Kripto Tekirdağ

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