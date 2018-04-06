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FETÖ'nün "TSK'deki kripto yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 00:57 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanması"na ilişkin davada 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı.

İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulan tutuksuz sanıklardan Harun A, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Örgütle tanışmasının dini ve vicdani duygularla olduğunu savunan Harun A, aleyhteki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz sanık Seyfullah S. de FETÖ veya başka bir örgütle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanıklardan 8'inin savunmasının alındığı duruşma yarına bırakıldı.

- İddianame

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22'si tutuklu 43 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlarından 5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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