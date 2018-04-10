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FETÖ'nün "TSK'deki kripto yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 22:11 | Son Güncelleme

Örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Fahri Kelebek, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Burhan Uğuz da Etkin Pişmanlık Yasası hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

Etkin Pişmanlık Yasası hükümlerinden faydalanan sanıkların aleyhte beyanlarının asılsız olduğunu savunan sanık Uğuz suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyetinin yarına ertelediği duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

- İddianameden

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 22'si tutuklu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlarından 5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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dava FETÖ Kripto Tekirdağ

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