TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Cumali Bingöl, duruşmadaki ifadesinde sabit hattan kimseyi aramadığını kimse ile toplantı düzenlemediğini öne sürdü.
Kimseden emir almadığını dile getiren Bingöl suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.
Tutuklu sanık Ekrem Baran ise himmet adı altında kimseye para vermediğini ileri sürerek, isnat edilen suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyetinin yarına ertelediği duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam edecek.
- İddianameden
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22'si tutuklu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlarından 5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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