TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Cumali Kaplan, savunmasında, ankesörlü telefondan kimseyi aramadığını, örgüt tarafından düzenlenen toplantılara katılmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanık Fatih B. ise FETÖ veya başka bir örgüt ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını savundu.

İddia makamının suçlamalarının asılsız olduğunu öne süren Fatih B. adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22'si tutuklu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlarından 5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.