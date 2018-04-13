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FETÖ'nün "TSK'deki kripto yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:06 | Son Güncelleme

Örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanıkla avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Ramazan E. FETÖ veya başka bir örgüt ile ilgisinin olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Murat Y. ise ankesörlü telefondan kimseyle görüşmediğini, sohbet ve toplantılarına katılmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Duruşma, pazartesi gününe ertelendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22'si tutuklu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlarından 5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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dava FETÖ kripto yapılanma Tekirdağ

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