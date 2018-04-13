TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto yapılanması"na ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 22'si tutuklu 43 sanıkla avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Ramazan E. FETÖ veya başka bir örgüt ile ilgisinin olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Murat Y. ise ankesörlü telefondan kimseyle görüşmediğini, sohbet ve toplantılarına katılmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Duruşma, pazartesi gününe ertelendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 22'si tutuklu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlarından 5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.